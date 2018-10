Skjerns håndboldmestre afværger nedtur og slår Århus

Det forsvarende mesterhold fra Skjern afværgede onsdag en ny nedtur i Herre Håndbold Ligaen.

På udebane vandt vestjyderne med 24-23 over Århus Håndbold trods en scoringskrise på hele 14 minutter.

Skjern-træner Ole Nørgaard kunne i kampens indledning se sine spillere slå et hul på 10-5, og alt tydede på en forholdsvis rolig aften mod Erik Veje Rasmussens Århus-hold.

Men hen imod pausen gik Skjern-spillerne fuldstændig i stå, og værterne fik reduceret til 11-12 før de sidste 30 minutter.

Hjemmeholdet scorede hele syv mål i træk over en periode på et lille kvarter, hvor gæsterne slet ikke havde held med deres afslutninger.

Ti minutter inde i anden halvleg havde Århus opbygget en føring på 16-12, men så tog kampen igen en drejning. Nu kunne Århus-spillerne ikke score.

Skjern åd stille og roligt af forspringet, og med 13 minutter tilbage af opgøret kunne Kasper Søndergaard bringe Skjern på 18-17.

I slutfasen havde Skjern for det meste en føring på et til to mål, men værterne fik dog udlignet til 22-22 og havde mulighederne for at tage sejren. Det endte dog med en spinkel Skjern-sejr.

Skjern har haft en svingende sæsonstart med nederlag til GOG, Aalborg og TTH Holstebro og sejre over Bjerringbro-Silkeborg, Lemvig og Mors-Thy før onsdagens udekamp.

Mesterholdet er placeret på en syvendeplads i Herre Håndbold Ligaen med otte point. Århus har ti point på fjerdepladsen.