Fakta: Danmark har vundet EM i kvindehåndbold tre gange

Norge vandt søndag Golden League-stævnet i kvindehåndbold, som er en opvarmningsturnering til EM, der spilles i december i Frankrig.

Norge har vundet EM syv af de 12 EM, der er blevet spillet i kvindehåndbold. Danmark har vundet tre gange - senest i 2002.

Her følger en oversigt over samtlige vindere, siden EM blev spillet for første gang i 1994:

2016: Norge.

2014: Norge.

2012: Montenegro.

2010: Norge.

2008: Norge.

2006: Norge.

2004: Norge.

2002: Danmark.

2000: Ungarn.

1998: Norge.

1996: Danmark.

1994: Danmark.