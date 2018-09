Hun var det helt store samtaleemne i pressezonen, men Mia Rej kunne ikke svare for sig.

Landsholdets playmaker blev alvorligt skadet i lørdagens danske Golden League-nederlag til Polen og måtte bæres fra banen efter det, der lignede en korsbåndsskade.

Derfor var hun ikke at finde nogle steder efter kampen, og som følge af den nye persondataforordning hverken kunne eller måtte Dansk Håndbold Forbund melde noget om skadens omfang.

»Det var ikke sjovt at se på, men mere kan jeg ikke sige om det nu,« sagde Klavs Bruun Jørgensen, der ikke ville forholde sig til, om knæskaden var af en karakter, der kan koste Mia Rej en slutrundedeltagelse ved EM i Frankrig om små to måneder.

Efter Mia Rejs skade stoppede Danmark næsten med at spille håndbold. Holdet gik fra 14-14 til 18-21 og endte med at tabe kampen.

»Det (en alvorlig skade red.) har altid en lille smule betydning. Det var dramatisk, og det gjorde helt sikkert rigtig ondt,« sagde landstræneren.

Ifølge landsholdsanfører Stine Jørgensen var kollegaens skade ikke en undskyldning for at tabe.

»Vi blev selvfølgelig kede af det, for vi kunne se, at det var alvorligt, men det var jo ikke derfor, at vi lavede en masse fejl i spillet. Vi spillede for ukoncentreret,« sagde hun.

Efter fem sejre i træk måtte Klavs Bruun Jørgensens mandskab se sig besejret af et polsk hold, som ellers har tabt de seneste 22 kampe til Danmark.

»Vi kan ikke sætte os ned at tude over, at vi har tabt til Polen på hjemmebane. Vi skal præstere bedre, men der er ikke tale om et setback. Det er et bump på vejen,« sagde Klavs Bruun Jørgensen.

Det var Stine Jørgensen enig i.

»Det var ikke godt nok, men vi skal ikke fokusere på resultaterne. Vi skal fokusere på præstationerne og de ting, vi arbejder med til træning,« sagde hun og fortsatte:

»Jeg er ærgerlig over, at vi ikke kunne ramme det niveau fra i torsdags. Vi var ikke gearet på samme måde, og vi fandt ikke flowet.«

Stine Jørgensen og Danmark spiller den sidste kamp ved Golden League søndag kl. 17.00 mod Norge.