Klavs Bruun har grund til jubel: Danmark overraskede og ordnede verdensmestrene

Lad os begynde med forbeholdene.

Der er stadig to måneder til Danmarks åbningskamp ved EM, nøglespillere kan blive skadet, og træningskampe er bare træningskampe.

Men, men, men... Hvis det danske kvindelandshold viser den kvalitet, som holdet viste i størstedelen af torsdagens første landskamp i knap fire måneder, er der grund til at glæde sig til decemberbold.

Danmark-Frankrig 24-21 (14-9) Golden League - første kamp: Topscorer for Danmark: Trine Østergaard, 5 Stilling undervejs 2-2, 4-2, 7-6, 12-9, 14-9, 18-12, 18-17, 21-18, 22-20

Anne Mette Hansen blev kåret til kampens spiller

I den første kamp ved Golden Leauge besejrede Danmark de forsvarende verdensmestre, olympiske sølvvindere og EM-bronzevindere fra Frankrig. De danske kvinder vandt 24-21 og fik dermed en særdeles fornem åbning på træningsturneringen.

Sejren var tilmed den femte i træk for Klavs Bruun Jørgensens mandskab, som ikke uden grund fik publikum i den halvfyldte arena i Viborg til at klappe og huje. De håndboldvante tilskuere fra domkirkebyen kan genkende kvalitet, og de 1.477 fremmødte vidste godt, at de langt hen ad vejen havde overværet en imponerende omgang boldspil af kvinderne i rødt og hvidt.

Forsvarets midterakse – med Stine Bodholt som generalen – tacklede hårdt og kontant, og da Sandra Toft samtidig havde de fornødne redninger i målet, fik Danmark en ønskestart.

I den modsatte ende var Danmarks skudstærke backs i skikkelse af Mette Tranborg og Anne Mette Hansen også i spilhumør. De to scorede indledningsvist efter behag, og det var specielt bemærkelsesværdigt, at Anne Mette Hansen ikke var bange for at tage initiativ.

Den uortodokse Györ-spiller udfordrede konstant og afsluttede jævnligt. Det efterlod Stine Jørgensen i en birolle, og da anføreren blev pillet ud efter et kvarter, overraskede Klavs Bruun Jørgensen formentlig både tilskuere og tv-seere.

Playmakerne Lotte Grigel og Mia Rej blev siddende på de grønne udskiftningssæder. I stedet blev den 20-årige Kristina Jørgensen sendt på banen. Hun er blot 20 år, men råder over en skudkraft og en fysik, som landstræneren er tilhænger af.

Om indskiftningen af Kristina Jørgensen – og dermed valget af en mere skydende playmaker fremfor en spilstyrende en af slagsen – var et glimt af fremtiden på kvindelandsholdet, må tiden vise. Faktum var, at det virkede i Viborg. Unge Jørgensen assisterede og scorede til dansk føring på fire mål.

Men hvad så med Lotte Grigel? Den uheldige Esbjerg-kvinde, der har været plaget af skader i store dele af sin landsholdstid, var hun så ligegyldig torsdag aften? På ingen måde. Nok var hun fysisk udfordret overfor de bevægelige og atletiske franskmænd, men hendes kloge håndtering af angrebsspillet i de sidste ti minutter af halvlegen understregede hendes berettigelse.

At Danmarks sidste scoring før pausen – til 14-9 – var den normale topscorer Stine Jørgensens første af slagsen beviste samtidig, at Klavs Bruun Jørgensen har fået den bredde, som han længe har efterspurgt.

Danmark har ellers tabt de seneste fem kampe til Frankrig, hvor specielt nederlaget i EM-bronzekampen for to år siden gjorde ondt. 10 ud af 16 spillere fra den kamp var med i Viborg, og flere af dem har taget store skridt siden da.

En af dem er Kathrine Heindahl. Odense-stregspilleren elsker at slås, og hun er faktisk også god til det. Det fik franskmændene at føle i anden halvleg, hvor Heindahl i flere situationer tumlede rundt på gulvet med et par hvidklædte gæster omkring sig.

Heindahl og Danmark var midtvejs i anden halvleg på vej mod en overraskende storsejr, men så begyndte føringen at smuldre. 18-12 blev til 18-17, og nervøsiteten sneg sig ind i det danske spil.

Heldigvis for danskerne var topscorer Trine Østergaard kold som en kummefryser fra højrefløjen. Hun øgede først føringen til tre mål og trak senere et straffekast, som lukkede kampen.

Danmark spiller igen på lørdag mod Polen.