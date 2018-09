Århus Håndbold har fundet vindermelodien frem igen i ligaen

Håndboldherrerne fra Århus Håndbold led et knæk med sæsonens første nederlag i fjerde runde, men tirsdag kom holdet tilbage på vindersporet.

Hjemme i Aarhus tog klubben imod Nordsjælland Håndbold, der havde en enkelt sæsonsejr med til opgøret.

Århus vandt kampen 31-26, og dermed nåede træner Erik Veje Rasmussens tropper op på otte point i toppen af Herre Håndbold Ligaen ligesom GOG og TTH Holstebro, der også har spillet fem kampe.

Århus gik til pause foran 16-13. Men trods en føring på fire mål var det tæt med et kvarter igen, da Johan Meklenborg med et af sine mange mål i kampen reducerede til 20-22 for gæsterne.

Tobias Torpegaard Møller sørgede igen for en føring på fire mål, da han bragte Århus foran 24-20 tre minutter senere, og med ti minutter igen lød hjemmeholdets føring på 26-21.

Med fem minutter igen lød føringen på 29-24, og det virkede svært for Nordsjælland at sikre point.

Nordsjælland forbliver dermed på tre point efter fem kampe i ligaen, som toppes af Aalborg Håndbold med ti point.

Tobias Torpegaard Møller scorede syv gange for Århus, og keeper Jens Fredsgaard nåede op på en redningsprocent på næsten 47.

Hos Nordsjælland imponerede Johan Meklenborg med i alt 15 scoringer.