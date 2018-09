Kriseramte Viborg bankede mestrene og bryder sløj stime

Viborgs elendige stime i kvindernes håndboldliga er brudt. Efter fem nederlag i de første fem kampe lykkedes det søndag eftermiddag endelig for traditionsklubben at hente sæsonens første sejr.

Og det var en stor skalp, som den nyansatte cheftræner, Jakob Vestergaard, tog i sit comeback til den bedste række.

Viborgs succes gik nemlig ud over de regerende mestre fra København Håndbold, der i egen hal måtte lægge ryg til et nederlag på 25-32.

Dermed har ledelsen i den traditionsrige klub foreløbig fået den håbede effekt af fyringen af Allan Heine for lidt over en uge siden.

Sejren kom i land efter en kamp, hvor Viborg havde initiativet fra start, mens hjemmeholdet havde nok at gøre med at hænge på.

Da Viborg efter ti minutters spil bragte sig foran 8-6, valgte Københavns træner, Claus Mogensen, at skifte målvogter.

Ud røg Johanna Bundsen, der ikke var noteret for én redning, ind kom Emily Stand Sando, og det gav i første omgang københavnerne ny luft.

Ti minutter senere var det hjemmeholdet, der førte med to mål og så ud til at have fået overtaget.

Men Viborg kæmpede sig tilbage, og Line Haugsteds scoring sikrede en 15-14-føring til gæsterne ved pausen.

Efter sidebyttet begyndte viborgenserne for alvor at kunne lugte sæsonens første to point.

Rutinerede Rikke Poulsen indledte anden halvleg med at holde sit mål rent i mere end seks minutter, og det udnyttede Viborg til at bringe sig foran med 19-14.

Herfra var der ikke meget spænding tilbage i kampen. Københavnerne kom ikke tættere på, tværtimod kunne Viborg udbygge føringen mod slutningen.

Stortalentet Kristina Jørgensen og erfarne Ann Grete Nørgaard scorede begge syv gange, men også Line Uno og Stine Bodholt var flittige gæster på måltavlen.