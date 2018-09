BSV tabte tæt CL-opgør i Slovakiet trods mange føringer

Bjerringbro-Silkeborg kom lørdag aften ned på jorden i Champions League-gruppespillet.

Efter storsejren i første kamp mod russiske Chekhovskie Medvedi tabte BSV den anden kamp med 24-26 til Tatran Presov fra Slovakiet.

Dermed har BSV to point for to kampe på tredjepladsen, mens Tatran Presov har maksimale fire point. Seks hold er med i gruppe C, hvorfra de to bedste avancerer playoffkampe.

Nederlaget kom efter en kamp, hvor man ellers følte, at det kunne være blevet til dansk gevinst. Det var en jævnbyrdig kamp, men i store dele af den var BSV lige en anelse ovenpå.

Holdene skiftedes nærmest til at score i indledningen, før BSV fik slået et lille hul på føring 9-6.

Presov fik dog skabt balance ved 10-10, og kort efter var stillingen også lige ved pausen, nemlig 12-12.

Kampen bevægede sig på vippen, da BSV midtvejs i anden halvleg angreb i forsøget på at score til 19-17, men i stedet begik en teknisk fejl, så slovakkerne kort efter førte 19-18.

BSV kom igen ovenpå ved 21-20, men danskerne var ikke færdige med at begå tekniske fejl i en febrilsk fase af kampen, og det udnyttede hjemmeholdet til at komme foran 23-21 - slovakkernes første tomålsføring.

Da det også blev 24-21, var løbet nærmest kørt for BSV, og slovakkerne kørte klogt sejren i de sidste minutter.

I næste runde skal BSV på lørdag en tur til Portugal for at møde Sporting, der har indledt gruppen med to sejre.