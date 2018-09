Team Esbjerg sender Viborg ud efter forlænget pokalgyser

Håndboldklubben Team Esbjergs regerende pokalvindere kom torsdag aften med nød og næppe videre til Final 4-stævnet i den danske pokalturnering, Santander Cup.

På udebane vandt vestjyderne efter forlænget spilletid med 25-24 over Viborg HK, der ellers havde været tæt på at vinde kampen i ordinær spilletid.

Kvartfinalen var en meget lige affære, hvor hjemmeholdet førte 11-10 ved pausen.

Jævnbyrdigheden fortsatte i anden halvleg.

Cirka 20 sekunder før tid fik Viborgs Pauline Bøgelund muligheden for at afgøre kampen, men hun brændte på Team Esbjerg-målmand Sandra Toft.

I stedet fremtvang vestjyderne et straffekast i den anden ende, og Kristina Liscevic viste stor kølighed, da hun lobbede bolden over Viborg-målmand Rikke Poulsen til 21-21.

Det blev resultatet efter den ordinære kamp.

Viborg indledte den forlængede spilletid i undertal, fordi Kristina Jørgensen blev udvist, da hun begik straffekastet.

Viborg kom hurtigt to spillere i undertal, da også Line Haugsted røg ud efter at have begået et straffekast.

Hjemmeholdet holdt sig dog inde i kampen, men Kristina Liscevic endte som matchvinder med kampens sidste scoring til 25-24.

Viborg kunne ellers godt have brugt en succesoplevelse, efter at klubben har indledt HTH Ligaen med fem nederlag på stribe.

Det førte i sidste uge til fyringen af cheftræner Allan Heine, der blev afløst af Jakob Vestergaard.

Han indledte i sidste weekend sin anden periode som cheftræner for Viborg med to 33-22-sejre over ukrainske HC Galytchanka Lviv i EHF Cup-kvalifikationens første runde.

Team Esbjerg gør Randers HK, Nykøbing Falster og Odense Håndbold selskab ved Final 4-stævnet, der spilles mellem jul og nytår.