Danmarks mest vindende håndboldklub undgår konkurs

Storklubben KIF Kolding er reddet.

Ifølge Jyllands-Postens oplysninger var spillere, trænere og administrerende medarbejdere onsdag aften til møde med klubbens investorer, som garanterede dem, at den økonomisk pressede håndboldklub undgår en konkurs.

Mødet blev afholdt, efter at Håndbold Spiller Foreningen tirsdag bekræftede, at manglende lønudbetaling til flere af klubbens tidligere spillere og ansatte betød, at man havde begæret klubben konkurs.

Investorerne garanterede de ansatte i Danmarks mest vindende håndboldklub, at sagen med Håndbold Spiller Foreningen vil blive løst inden fredag, og at de fire tidligere ansatte vil få deres penge. Der er tale om Bo Spellerberg, Lars Jørgensen og Marcus Cleverly, der alle tidligere har spillet i KIF Kolding, mens også en fysisk træner har penge til gode. Beløbet drejer sig ifølge Jyllands-Postens oplysnigner om knap 1,5 mio. kr.

Dermed undgår KIF Kolding det ellers planlagte retsmøde 24. september, som i skrivende stund heller ikke fremgår af retslisterne i Retten i Kolding.

På onsdagens møde garanterede investorerne samtidig, at de ansatte i klubben vil få deres løn til tiden, hvilket ellers ikke har været kutyme i KIF Kolding i de seneste år.