BSV snuppede andenpladsen med sejr over pointløse Mors-Thy

En omdiskuteret cykelchef og en gruppe cykeltalenter har skaffet britisk cykling historisk succes, der kulminerede under årets Vuelta. Også fremtiden ser lys ud.

Storklubben KIF Kolding er begæret konkurs, to nøglepersoner har sagt op, og der er seks dage til at undgå tvangsnedrykning.

»Fantastisk for dansk fodbold«:

Efter hastemøde forflyttes tysk spionchef på grund af kritik af, at han har nedtonet højreorienteret vold.

Kunstneren Line Pawelczyk valgte at "downsize"sammen med mand og kat midt i Aarhus' latinerkvarter, hvor hun for første gang i en årrække føler sig hjemme.

Hvis det lykkes ledelsen at få ryddet hurtigt op i hvidvaskskandalen, kan det smitte kraftigt af på bankens aktiekurs, vurderer flere analytikere. Storbanken Citigroup forventer, at Danske Bank-aktien kan stige 55 pct. på bare ét år. Finans

Indsigt: Onsdag offentliggøres Danske Banks egen hvidvaskrapport om mistænkelige transaktioner via bankens estiske filial. Finans giver dig overblikket over skandalen.

Hverken afrikanske eller europæiske lande har lyst til at huse de lejre, som EU vil gøre til krumtap i kampen mod migranter.

Med en 18-15 på udebane over Herning-Ikast spillede Nykøbing Falster sig i pokalsemifinalen.

På hjemmebane vandt Skanderborg sikkert over det hidtil ubesejrede Århus-mandskab.

KIF Koldings konkursbegæring kom som en stor overraskelse for Lars Rasmussen, der er en del af trænerteamet.

Håndboldklubben KIF Kolding er begæret konkurs, bekræfter kilder over for Jyllands-Posten.

I anden halvleg var Mors-Thy i færd med et comeback, men tættere på end stillingen 18-21 og senere 23-26 kom holdet ikke.

BSV, der har syv point for samme antal kampe som Mors-Thy, grundlagde sejren i første halvleg, der endte 18-11 til hjemmeholdet.

Det skete med en sikker sejr på 27-23 hjemme over Mors-Thy Håndbold, der har fået en forfærdelig begyndelse på sæsonen med fem nederlag af fem mulige.

Mors-Thy må fortsat se langt efter sit første point i Herre Håndbold Ligaen efter et nederlag ude til BSV.

I foråret skulle der have været kigget på reglerne for, hvor mange pct. kommunen må spare op. Det skete ikke. Til gengæld steg opsparingen mod politikernes ønske.

Volvos selvkørende konceptbil, kaldet 360c, er skabt til både at arbejde og sove i – og er tænkt som et alternativ til kortdistancefly.

Huawei har skabt en let og lækker bærbar med ydelse til det tunge arbejde, skærm der fylder hele rammen samt et imponerende lydsystem med Dolby Atmos

Guldsmeden Kia Utzon-Frank har skabt sig et navn som innovativ multidesigner i London med arkitektonisk fødselsdagskage og brutalisme-inspirerede flødeboller.

I de seneste årtier er meget af det gamle Kina blevet jævnet med jorden, men en modbevægelse er ved at spise frem. I en række storbyer bliver de lave bebyggelser genopført fra grunden.

