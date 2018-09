Nikolaj Jacobsens mandskab åbner CL med sejr over danskerklub

Håndboldklubben Rhein-Neckar Löwen fik onsdag en optimal start på denne sæsons Champions League-turnering.

Med Nikolaj Jacobsen på trænerbænken slog klubben onsdag FC Barcelona, der har tre danskere på holdkortet, med 35-34 efter en nervepirrende afslutning.

Rhein-Neckar, der også har danske Mads Mensah Larsen i truppen, kom efter en jævnbyrdig start bedst ind til pausen med en føring på 16-13.

Tyskernes dominans så ud til at fortsætte i anden halvleg. Der nåede således at stå 31-24, inden spanierne for alvor begyndte at røre på sig.

Efter en god periode fik Lasse Andersson, Casper U. Mortensen, Kevin Møller og resten af Barcelona-holdet nemlig mindsket tyskernes forspring til kun to mål.

Trods en stærk slutspurt lykkedes det dog ikke FC Barcelona at indhente Rhein-Neckar Löwen, der derfor kan sætte to point på kontoen i den europæiske turnering.

Mads Mensah Larsen scorede fem gange for tyskerne, mens det kun var Casper U. Mortensen, der som dansker med en enkelt scoring på en kontra kom på måltavlen for spanierne.

Paris Saint-Germain med Mikkel Hansen og Henrik Toft Hansen på holdet var også i Champions League-aktion onsdag. Her blev det til en sejr på 35-29 over ukrainske Motor Zaporozhye. Mikkel Hansen nettede tre gange for franskmændene, mens Henrik Toft Hansen scorede en enkelt gang.