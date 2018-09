Århus sikrede god sæsonstart med sejr i sidste sekund

Århus Håndbold kunne juble i de sidste sekunder tirsdag aften.

Her sikrede aarhusianerne hjemme en 27-26-sejr over Sønderjyskes håndboldherrer i den absolutte slutfase ved stillingen 26-26 få sekunder før slutfløjt.

Efter en situationen med timeout reddede gæsternes Kristian Dahl Pedersen, men bolden endte hos Nikolai Skovmand Vinther, der fra fløjen scorede sejrsmålet i opgøret.

Dermed har Århus Håndbold hentet tre sejre ud af tre mulige, og træner Erik Veje Rasmussens tropper har dermed allerede sat seks point ind på kontoen.

Det samme har TTH Holstebro præsteret i sæsonstarten på førstepladsen.

GOG ligger på andenpladsen foran Århus med seks point for fire kampe, efter at det tirsdag aften blev til et nederlag hjemme på 30-31 til Bjerringbro-Silkeborg (BSV), der har fem point for fire kampe.

I det opgør sikrede Michael V. Knudsen sejren med sin scoring til slutresultatet et par minutter før slutfløjt efter 16-16 ved pausen.

I Aarhus lignede det ellers ikke en dag med sejr til hjemmeholdet.

De to hold fulgtes godt nok ad i første halvlegs første kvarter, og gæsternes Christian Jensen afsluttede et kontraangreb med at udligne til 7-7.

Arnar Birkir Halfansson øgede til 8-7 for Sønderjyske, der også kom foran 9-7.

Herefter halsede hjemmeholdet noget efter, og gik til pause bagud 11-15.

I anden halvleg fortsatte billedet, og Sønderjyske var foran 19-15 efter 37 minutter.

Med et kvarter igen var Århus bagud 18-20, men med otte minutter igen udlignede Sebastian Henneberg til 23-23 på et straffekast, og herefter endte det hele med aarhusiansk sejr.