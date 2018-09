Aalborgs håndboldherrer fik endelig ram på Skanderborg

I sidste sæson havde Aalborg Håndbold det svært i den bedste række i opgørene mod Skanderborg Håndbold.

Her blev det til to nederlag, men torsdag aften fik håndboldherrerne fra Aalborg noget at glæde sig over.

Gæsterne fra Aalborg vandt således opgøret på udebane mod Skanderborg Håndbold i Herre Håndbold Ligaen med 30-26 efter en smal pauseføring på 13.12.

Resultatet betyder, at Aalborg nåede op på fire point efter de to første kampe i sæsonen, mens Skanderborg ligger i den tunge ende med nul point.

Sebastian Barthold blev gæsternes topscorer med syv mål, mens Marcus Mørk scorede otte gange for hjemmeholdet.