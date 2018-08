København Håndbold satte Esbjerg på plads i sæsonåbner

Danmarksmestrene København Håndbold fik en solid indledning på den nye sæson af kvindernes bedste håndboldrække, HTH Ligaen.

Hjemme på Frederiksberg vandt københavnerne med 30-23 over et Team Esbjerg-hold med profiler som Estavana Polman og tilbagevendte Line Jørgensen.

De to scorede tilsammen syv mål, og det var ikke nok til at bremse københavnerne, som havde mere held med at sænke Sandra Toft i det vestjyske mål. Flest gange lykkedes det for Mia Rej, som lavede syv mål.

Kampen knækkede reelt i slutningen af første halvleg, hvor København på syv minutter gik fra 11-9 til pauseføring på 16-10. Efter pausen var afstanden mellem holdene aldrig mindre end fem mål.

Selv om sæsonen er ung, er det allerede anden gang, at København Håndbold slår Team Esbjerg. I søndagens Super Cup-kamp mellem holdene vandt københavnerne 30-26.

To andre formodede mesterskabsbejlere fik også en god start på sæsonen onsdag aften.

Jan Pytlick og Odense Håndbold sejrede sikkert med 28-20 på udebane mod Randers HK.

Fynboernes brede trup er før sæsonen udpeget som en af de styrker, der kan sende Odense mod toppen, og i sejren over Randers var der således også 12 forskellige målscorere på Pytlicks hold.

Andetsteds vandt Herning-Ikast, der tidligere spillede under navnet FC Midtjylland, med 32-21 på hjemmebane over Aarhus United. Allerede ved pausen var kampen afgjort, da midtjyderne førte 20-11.

Nordmanden Helene Fauske førte an i nedslagtningen. Bagspilleren lavede otte af hjemmeholdets mål.