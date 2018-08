Skjerns håndboldmestre ekspederet tidligt ud af pokalen

Skjerns håndboldherrer blev onsdag ekspederet tidligt ud af pokalturneringen Santander Cup.

På udebane måtte det stjernespækkede mandskab se sig besejret med 26-28 af Skanderborg i ottendedelsfinalen.

Før pausen var favoritterne fra Skjern med en sprudlende Anders Eggert på fløjen flere gange foran, men Skanderborg gik alligevel ind til de sidste 30 minutter med en snæver føring på 14-13.

De to hold fulgtes ad i begyndelsen af anden halvleg, og den nytilkomne stjerne fra Flensburg-Handewitt, Thomas Mogensen, gjorde det til 18-18. Herefter begyndte værterne at trække fra og slog et hul til 26-22.

Trods en stærk slutspurt fra Skjern og en reducering til 26-27, så kunne Skanderborg-spillerne juble til sidst.

Tirsdag aften spillede de forsvarende pokalmestre fra TTH Holstebro sig videre til kvartfinalerne i pokalturneringen med en sejr over Ribe-Esbjerg.