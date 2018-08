OL-guldvinder vender hjem til den danske håndboldliga

Danmarks bedste håndboldrække for herrer bliver en profil rigere i 2019. En profil, der blandt andet har OL- og EM-guld samt VM-sølv på cv'et.

Håndboldspilleren Mads Christiansen oplyser nemlig til TV 2 Sport, at han vender hjem til en endnu unavngiven klub i Danmark.

Ifølge TV 2 Sport er det sidste sæsons semifinalister fra Aalborg Håndbold, der får glæde af den erfarne spiller efter denne sæson.

- Det kan jeg hverken bekræfte eller afkræfte på nuværende tidspunkt, siger han til TV 2 Sport.

- Jeg er nået til enighed med en klub, men der er nogle små formaliteter, der skal på plads, og dem håber jeg på at finde tid til at komme hjem og få styr på, og kort derefter vil det være muligt at melde noget ud, siger han.

Den nu 32-årige højreback markerede sig i en stribe danske klubber frem til 2016, hvor han rykkede til tysk håndbold og Magdeburg.

Samme år stoppede han på landsholdet efter at have været med til at vinde OL-guld i Rio.

Efter tre år hos Magdeburg vurderer Christiansen, at tiden er inde til at vende tilbage til Danmark.

- Det er selvfølgelig en beslutning, der er flere tråde i. Selvfølgelig er der nogle spændende udfordringer i at komme hjem til den danske liga.

- Jeg skal spille i en klub, hvor man spiller med, hvor det er sjovt. Hvor man spiller med om mesterskabet og samtidig kommer ud i Europa og gør en god figur der, siger Mads Christiansen.