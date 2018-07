Døve håndboldkvinder vinder VM-guld efter gigantsejr

20 mål.

Så stor var forskellen, da Danmark mødte Tyrkiet i finalen ved VM i håndbold for døve i Brasilien lørdag aften.

Og det var i dansk favør, at kampen endte 31-11, og de danske håndboldkvinder kunne hænge guldmedaljen om halsen.

- Det er et bevis på, at vi kan være med, når det handler om medaljer til Danmark. Vi er med til at gøre Danmark og døveidrætten stolte.

- Hos Dansk Døve-idrætsforbund er vi meget stolte og glade for VM-triumfen, som er kulminationen på to og et halvt års hårdt arbejde for at nå dette mål, siger Joachim Krøyer, der er sekretariats- og elitechef hos Dansk Døve-Idrætsforbund, til BT.

Danmark deltog i VM sammen med Tyrkiet, Brasilien, Rusland, Ecuador og Ghana.