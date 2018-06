Landstræner drømmer om Herning efter superlodtrækning

Det danske håndboldlandshold kan ikke tillade sig at klage over lodtrækningen til VM i Danmark og Tyskland næste år.

Sådan lyder det fra herrelandstræner Nikolaj Jacobsen, efter at hans mandskab er kommet i pulje med Norge, Østrig, Tunesien, Chile og Saudi-Arabien.

- Lodtrækningen har gjort sådan, at vi godt kan tillade os at sætte næsen op efter at være i Herning i finaleweekenden, siger Jacobsen til TV2 Sport.

- Jeg er meget tilfreds. Vi vidste lidt, hvor det ville bære hen. Nogle ting var givet på forhånd, så vi var klar over, at det ikke ville blive helt skidt.

Han henviser dermed til, at Sverige, Tyskland og Kroatien allerede inden lodtrækningen var placeret i andre puljer, mens Danmark heller ikke kunne trække Spanien og Frankrig, der var i samme seedningslag som danskerne.

Nikolaj Jacobsen havde dog gerne undværet Norge, som ikke var hans drømmemodstander fra andet seedningslag, og landstræneren forventer også, at andre hold kan give danskerne modstand.

- Østrig slog Hviderusland, som er et hold på vej frem. Chile gjorde ved VM sidste år en god figur i mange kampe. Vi skal ikke tage let på det, og det kommer vi heller ikke til at gøre, siger Nikolaj Jacobsen.

Efter de indledende gruppekampe venter en mellemrunde, hvor Danmarks gruppe blandes med gruppe D, hvor Sverige, Ungarn og Qatar virker som de stærkeste mandskaber.

De efterfølgende semifinaler skal spilles i Hamburg, mens Herning er vært for finale og bronzekamp.