Danske håndboldmænd har fået overkommelig pulje ved hjemme-VM

Heldet var med det danske herrelandshold i håndbold ved lodtrækningen til næste års VM-slutrunde i Danmark og Tyskland.

Danmark kommer i den indledende gruppe op imod Norge, Østrig, Tunesien, Chile og Saudi-Arabien, og det ligner umiddelbart en tvekamp mellem Danmark og Norge om gruppesejren.

Nikolaj Jacobsens tropper skal spille gruppekampene i Boxen i Herning med undtagelse af åbningskampen mod Chile, der bliver afviklet i Royal Arena i København.

Landstræner drømmer om Herning efter superlodtrækning

På forhånd var fire hold blevet placeret i hver sin gruppe, så det stod allerede inden trækningen klart, at Sveriges gruppe spilles i Royal Arena i København, Tyskland får hjemmebane i Berlin, mens Kroatien spiller i München.

Lodtrækningen på Københavns Rådhus blev foretaget af danske og tyske håndboldprofiler som Mads Mensah Larsen, Lasse Svan, Niklas Landin, Dominik Klein, Stefan Kretzschmar og Heiner Brand.

De sammensatte følgende puljer:

Gruppe A: Frankrig, Tyskland, Rusland, Serbien, Brasilien, Sydkorea

Gruppe B: Spanien, Kroatien, Makedonien, Island, Bahrain, Japan.

Gruppe C: Danmark, Norge, Østrig, Tunesien, Chile, Saudi-Arabien.

Gruppe D: Sverige, Ungarn, Qatar, Argentina, Egypten, Angola

Turneringsformatet bliver anderledes end ved tidligere VM-slutrunder, hvor man efter det indledende gruppespil er gået direkte ind i en knockoutfase.

I stedet kommer turneringen til at ligne EM, hvor holdene efter gruppespillet skal spille mellemrunde. Her skal den danske pulje krydses med gruppe D, der har Sverige, Ungarn og Qatar som de stærkeste hold.

De to bedste fra de to mellemrundepuljer går videre til semifinalerne, der skal afvikles i Hamburg. Herning er vært for finale og bronzekamp.

VM spilles fra 9. til 27. januar 2019.