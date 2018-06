Nikolaj Jacobsens tropper tabte til Frankrig i sommerkamp

Danmarks håndboldlandshold for herrer led natten til søndag dansk tid et klart nederlag til Frankrigs verdensmestre.

I en sommerkamp i den caribiske varme tabte Nikolaj Jacobsens tropper med 23-30 efter 8-12 ved pausen.

Ifølge Dansk Håndbold Forbunds (DHF) hjemmeside var der ingen aircondition i hallen, og temperaturen var derfor ekstrem høj.

Under disse forudsætninger vendte Danmark 2-5 til føring på 7-5, men derfra var Frankrig bedst.

Holdet havde i det meste af anden halvleg en føring på tre til fem mål, og i slutningen blev den udbygget til slutresultatet.

Assistenttræner Henrik Kronborg sagde efterfølgende, at det var en stor oplevelse at spille under andre forhold end normalt.

- Selv om betingelserne var anderledes, var der dog på ingen måde tale om en sommerkamp. Der blev virkelig gået til den, og derfor var det også en rigtig fin landskamp, publikum blev præsenteret for.

- Med undtagelse af Valentin Porte kom Frankrig med hele arsenalet, og alle vores spillere kom også på banen, siger Henrik Kronborg til DHF's hjemmeside.

De to hold mødes i endnu en testkamp natten til torsdag dansk tid.