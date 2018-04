Skadet Magnus Landin har forladt landsholdslejren

Spørgsmålene svæver om Danmarks to nøglemodstandere, Spanien og Ungarn.

Der er mange ubekendte i gruppe C, hvor et tysk landshold i forandring må påtage sig favoritrollen.

Gruppe C:

De unge spillere skal vise sig frem og overbevise landstræneren om, at han skal satse på dem fremover.

I forvejen må Nikolaj Jacobsen se bort fra Mikkel Hansen, der er ikke deltager i Golden League-kampene, fordi hans knæ har brug for at blive aflastet.

Lauge er ikke skadet, men er blevet hjemme af personlige årsager. Til gengæld forventes han at være mødt op, så han kan spille weekendens kampe mod Island og Norge, oplyser DHF.

I stedet er Casper U. Mortensen indkaldt. Den 29-årige Hannover-spiller er ikke noget ukendt kort for landstræner Nikolaj Jacobsen, da fløjspilleren var med i EM-truppen i januar.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her