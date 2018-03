Kasper Søndergaard: Det er klubkarrierens højdepunkt

Kasper Søndergaard var stolt, da han efter Skjern Håndbolds store præstation i Champions League gjorde status.

29-34-nederlaget i Veszprém Aréna betød, at Skjern avancerede til kvartfinalen, da første opgør hjemme var vundet med syv mål.

Det er en bedrift, som gjorde indtryk på den 36-årige tidligere landsholdsspiller.

- Det her er uden tvivl det største, jeg har prøvet med et klubhold, og det tror jeg, det er for de fleste andre spillere på vores hold.

- Anders (Eggert, red.) har selvfølgelig vundet Champions League, og Bjarte (Myrhol, red.) har også vundet flotte ting med sine hold, men jeg tror stadig det her er i top-3 for dem.

- Det er fuldstændig vanvittigt at slå Veszprem ud især med et dansk hold som Skjern. Vi har et godt hold, men vi burde jo ikke have en chance mod Veszprem, siger Kasper Søndergaard.

Han scorede fem gange i udekampen, som Veszprem skulle vinde med otte mål, da Skjern fik scoret 25 gange til sidst i opgøret.

Den store sejr på 32-25 i Skjern i det første opgør var naturligvis vigtig at have med i bagagen ifølge Skjern-profilen.

- Vi spillede en rigtig god kamp i Skjern. Der spillede vi måske over evne og kunne have vundet med otte-ni mål. Her spillede vi også en fin kamp. Vi fik lavet mange mål, og lige pludselig skulle de op og vinde med otte mål.

- Da begyndte vi at kigge op på tavlen, og vores spil blev måske lidt forkrampet i perioder, men det er jo nok desværre klart, når man er ved at slå Veszprem ud, siger Kasper Søndergaard.

Inden opgøret var der talt meget om, at det var Europas sværeste udebane, der ventede i Veszprem, men Skjern-spillerne var forberedte.

- Vi skulle være cool. Hvis vi ikke havde været cool med det, så havde vi ikke haft en chance. Der var ingen tvivl om, at de forsøgte at kyse os fra start. Det var en fuldstændig fantastiske stemning. Vi kunne overhovedet ikke kommunikere med hinanden på nær med tegnsprog.

- Vi reagerer sådan, som vi havde snakket om inden og håbet på. Selv om de forsøgte at give os nogle tæsk, så tog vi dem, og alle gjorde det, vi havde aftalt, siger Søndergaard.