Nykøbing Falster tog vigtigt skridt mod DM-semifinale

Nykøbing Falsters forsvarende mestre i kvindehåndbold tog lørdag et vigtigt skridt i bestræbelserne på at nå sæsonens DM-semifinaler.

På hjemmebane vandt holdet med 24-19 over Randers HK og kom dermed på tre point for to kampe i gruppe 1, hvorfra de to bedste avancerer til semifinalerne. Her er Randers efterladt på sidstepladsen med nul point.

Gruppens øvrige hold København og Team Esbjerg har henholdsvis fire og to point inden deres møde senere lørdag.

Første halvleg var lige og forholdsvis målfattig. Randers var i teten et par gange, men var ikke i stand til at afvise hjemmeholdet efterfølgende.

Kronjyderne kom første gang foran med tre mål ved stillingen 6-3, men Nykøbing fik skabt fuld kontakt ved 7-7. Blot for at se Randers igen komme foran med tre mål ved 10-7.

Det lignede en pauseføring til Randers, men udeholdet formøblede forspringet ved ikke at score i halvlegens sidste otte minutter, og så gik holdene til pause med stillingen 10-10.

Randers' problemer fortsatte fra starten af anden halvleg, hvor hjemmeholdet tog afsættet til sejren.

Nykøbing bragte sig hurtigt på 16-11, og det kunne Randers aldrig svare tilbage på.

Kronjyderne kom aldrig nærmere end 14-17, og Nykøbing var derfra i konstant komfortabel føring.