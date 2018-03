Håndboldekspert om Skjern-sejr: Det er vanvittigt

Skjern Håndbold leverede en pragtpræstation, da det ungarske storhold Veszprem søndag blev slået 32-25.

Sejren på syv mål på hjemmebane i første opgør i ottendedelsfinalen i Champions League imponerede Bent Nyegaard, der er håndboldekspert hos TV2.

- Det er vanvittigt. Det er en af de der specielle dage, hvor hele håndboldeuropa vil tale om, hvad pokker der skete. Det er sådan et resultat, der ikke kan lade sig gøre.

Overraskende dansk sejr i Champions League: Skjern bankede storfavoritterne

- Det er ikke, fordi Skjern ikke kunne ende med at vinde, men det var måden, det skete på, og med den margin.

- Der var ikke noget hokuspokus. Skjern var simpelthen mellem syv og ti mål bedre, og det er en fuldstændig vanvittig situation, siger Bent Nyegaard.

Veszprem har de seneste fire sæsoner været med i FinalFour, som er de fire bedste hold, der til sidst spiller om Champions League-trofæet, og den omstændighed sætter præstationen i relief på et tidspunkt, hvor det er knockoutrunder, vurderer Nyegaard.

- De har jo syv-otte gange så mange penge som Skjern og har været i FinalFour de seneste fire år og var kæmpe favoritter til at gå videre før opgøret.

- En kamp kan forme sig på mange måder, men her var Skjern bare så mange mål bedre end Veszprem.

31. marts skal Skjern til Ungarn og spille returopgør på en særdeles svær udebane, hvor Veszprem igen vil være favorit.

Først nu giver Skjerns CL-eventyr overskud

- Det var iøjnefaldende, at Skjern spillede Veszprems forsvar i atomer. Det er ikke hver dag, man ser det. Sejren var ikke et mål for stort, og havde de været helt pivskarpe, havde de vundet med ti mål.

- Det bliver et psykologisk og mentalt drama. Alle ved, at syv mål foran giver muligheder, men vi ved også, at det er en af Europas sværeste og værste baner at spille på.

- Publikum er utrolig entusiastiske og næsten umulige at have med at gøre i Veszprem, siger Bent Nyegaard.