Nikolaj Jacobsens andethold fik stryg i Champions League

Håndboldklubben Rhein-Neckar Löwen blev lørdag sendt hjem med et knusende nederlag på 17-41 til polske Kielce i en speciel ottendedelsfinale i Champions League og er nu meget tæt på at være ude.

Uden de bedste spillere på banen og træner Nikolaj Jacobsen på sidelinjen havde Rhein-Neckar Löwen det svært, og fra start stod det klart, at et nederlag af en betydelig størrelse var i vente for tyskerne.

Kampen blev spillet under meget usædvanlige omstændigheder.

Rhein-Neckar Löwens bedste spillere og deres danske træner var nemlig samtidig ved at forberede sig på topkampen klokken 18.10 mod THW Kiel i Bundesligaen.

Landstræner sparer stjernerne: 12 nye spillere er udtaget

Her ligger Rhein-Neckar Löwen på førstepladsen og kæmper for mesterskabet.

Kaosset opstod, da Det Europæiske Håndbold Forbund (EHF) placerede Champions League-kampen samme dag.

Den tyske klub rettede en skarp kritik mod den uhensigtsmæssige planlægning, og selv om parterne forsøgte at finde en løsning, endte kampene med at ligge samme dag.

Og her valgte Rhein-Neckar Löwen at satse på Bundesligaen og sende andetholdet til Polen.

- Det vil især skade konkurrencen og omdømmet for Champions League, sagde klubbens forretningsansvarlige, Jennifer Kettemann, tidligere i marts til klubbens hjemmeside.

EHF tilbød Rhein-Neckar Löwen, at klubben kunne afgive sin hjemmebanefordel i returkampen i Champions League, men det sagde klubben nej til.

1. april venter returkampen i Tyskland.