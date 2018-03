Danske håndboldkvinder er klar til EM efter smal sejr

Fire kampe, fire sejre - og en tur til Frankrig.

Danmarks håndboldkvinder tog lørdag eftermiddag den fjerde sejr i træk i EM-kvalifikationspuljen og bookede dermed en billet til EM i Frankrig i december.

Kunst var det ikke, men Danmark vandt 21-20 over Tjekkiet i en kamp, hvor Klavs Bruun Jørgensens mandskab skiftedes til at brænde store chancer.

Danskerne indledte ellers med et brag. Et par scoringer af kaptajnen Stine Jørgensen, et par redninger fra Sandra Toft og en kontrafase uden stopklods. Det gav en hurtig føring på fire mål og klappestemning på tribunen.

Den fine håndboldarena i Aarhus er i årenes løb blevet lidt af en hjemmebane for kvindelandsholdet. Det begyndte for alvor for 16 år siden med EM-guldtriumfen over Norge, og siden da har opbakningen næsten altid været glimrende, om end der var et par hundrede tomme træsæder lørdag eftermiddag. Halvanden time før kampstart havde de første tilskuere fundet deres siddepladser. En familie på fem satte sig i arenaens vestlige hjørne med to bægre popcorn til deling. Mere landsholdsloyalt bliver det næsten ikke.

På banen var der også tale om dansk loyalitet over for landstræner Klavs Bruun Jørgensens ideer. Direkte spil, masser af fart og med viljen til at ofre sig. Det var egenskaber, som Tjekkiet havde svært ved at håndtere. I det etablerende angrebsspil var det i hvert fald begrænset, hvad tjekkerne havde at byde ind med. Jævnligt var der strejf af individuel klasse – som især ved stregindspil – men oftest var det forudsigeligt og uden tempo. Dertil var den skiftende danske midterakse i forsvaret simpelthen for stærk og kompetent.

Alligevel formåede Danmark ikke at trække stort fra. Der var tale om dominans, bevares, men ufornuftige beslutninger og pæne afbrændere stod i vejen for en overlegen pauseføring. Eksempelvis personificerede både Mette Tranborg og Mie Højlund, at der er lang vej fra stortalent til stjerne. Det var groft sagt fra top til bund. Samtidig ville den kritiske beskuer undre sig over, at skudstærke spillere som Stine og Line Jørgensen ofte valgte forcerede indspil frem for at afslutte, når de hang i luften otte meter fra mål.

Det bekymrede dog ikke de knap 4.000 tilskuere, der blot lavede bølge og sang i kor. Håndboldkvinderne er også både dygtige, populære og tilgængelige. Men setuppet spiller bare i den runde arena i Aarhus, selvom temaet og tonen er på replay landskamp efter landskamp. Det er røvballerock, remoulade og ristede pølser. Det er dansende maskotter, »hjem til Århus, åh åh« og klappehæfter med sponsorlogoer. Ej at forglemme den der øredøvende technosang, som med garanti vil få Thomas Blachmann til at rase ud i en monolog om musikalsk dannelse. Det er ligeså folkeligt som Rasmus Seebach og lige i håndboldens ånd.

Selve håndbolden havde de danske kvinder dog svært ved at putte i nettet i forhold til antallet af åbne chancer. Føringen på fire mål på pausen blev nemlig ikke øget takket været flere sløsede afleveringer og et utal af misbruge muligheder.

Kompromisløse og fysisk stærke stregspillere som Kathrine Heindahl og Sarah Iversen formåede eksempelvis at screene sig helt fri, men den sidste del af arbejdet kiksede. Især stolperne var onde ved danskerne. Om det var ineffektiviteten, der fik Klavs Bruun Jørgensen til at vandre hvileløst frem og tilbage langs sidelinjen, vides ikke, men hvis han var frustreret, gav det mening.

For Danmark med Althea Reinhardt i målet forsvarede sig flot. Sølle 13 mål havde Tjekkiet scoret med lidt over et kvarter tilbage af kampen. Men de mange danske afbrændere gav tjekkerne mulighed for et comeback. Den chance takkede gæsterne ikke nej til, og så stod der pludselig kun 19-18 med syv minutter igen. Man fornemmede nervøsiteten.

Krisen blev dog afværget, og selvom det blev mere tæt, end det burde, kunne tilskuerne rejse sig op og klappe til sidst, for Danmark er som forventet klar til endnu et mesterskab.