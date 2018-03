Århus Håndbold må vente på slutspilsplads efter nederlag

Århus Håndbold formåede torsdag aften ikke at udnytte chancen for at sikre sig en top-8-placering, der giver en plads i slutspillet i 888 Ligaen.

Cheftræner Erik Veje Rasmussens mandskab skulle bruge et point, men tabte hjemme med 20-24 til de regerende mestre, Aalborg Håndbold.

Gæsterne førte 12-8 ved pausen, men i anden halvleg var Århus Håndbold tæt på at indhente forspringet, inden det blev til klubbens fjerde liganederlag i træk.

45 sekunder før tid afgjorde Simon Hald kampen definitivt med scoringen til 23-20, og det lykkedes også for Aalborg at score igen få sekunder før slutsignalet.

Før sidste runde er Aalborg Håndbold nummer fem med 30 point for 25 kampe, mens Århus Håndbold indtager sjettepladsen med 23 point.

Aalborg Håndbold skal forsøge at passere TTH Holstebro på fjerdepladsen, der giver et enkelt point med videre til gruppespillet i slutspillet.

TTH Holstebro har 31 point.

Århus Håndbold skal i sidste runde møde Bjerringbro-Silkeborg på udebane, mens Aalborg Håndbold tager imod ligaens tophold, GOG Håndbold.