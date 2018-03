Dansk sejr: Stortalent fik rødt kort, men Danmark brager videre mod EM-deltagelse

Det danske kvindelandshold rykker tættere og tættere på en adgangsbillet til EM i Frankrig senere på året.

Trods et rødt kort til Mette Tranborg vandt Klavs Bruun Jørgensens udvalgte onsdag aften med cifrene 21-26 på udebane i Tjekkiet efter et opgør, hvor værterne aldrig var i front.

Det var den tredje EM-kvalifikationssejr i træk for danskerne, der fortsat har maksimumpoint i puljen med tre spillerunder igen.

Kampen Tjekkiet-Danmark 21-26 (14-15) Stilling undervejs: 0-3, 1-5, 5-7, 9-11, 12-14, 15-15, 16-21, 18-23, 21-25 Danmark har nu seks point efter tre kampe i sin EM-kvalifikationspulje På lørdag skal Danmark møde Tjekkiet i Aarhus

Det var et dansk hold tæt på idealopstillingen, der indledte opgøret i Městská Sportovní Hala i det vestlige Tjekkiet. En håndboldarena med et noget afslappet tjekkisk publikum og et par sløve båthorn, der skabte lydkulissen.

Sløve var Klavs Bruun Jørgensens kvinder til gengæld ikke. Med anfører Stine Jørgensen som omdrejningspunkt fik Danmark en suveræn start, og der gik over seks minutter, før værterne kom på måltavlen.

Især kunne landstræneren glæde sig over at have sine fire foretrukne hardhittere i midterblokken tilbage på samme tid. Et savnet gensyn efter flere skader til kvartetten – fra højre mod venstre – bestående af Tranborg, Bodholt, Hansen og Jørgensen. De besidder både råstyrke og spilintellekt, og det fik Tjekkiet at mærke. Defensiven var godt organiseret, og i målet havde Sandra Toft de fornødne redninger.

Men som første halvleg skred frem, sneg en perlerække af tekniske fejl sig ind i det danske spil. Det blev straffet af et tjekkisk landshold, som assisterende landstræner Lars Jørgensen kaldte »et dieselhold med et fast, jævnt tempo.« Det var stabilt, uden at være prangende, men nok til at puste til usikkerheden i gæsternes spil.

Danske ligaprofiler som Kristina Jørgensen og Mia Rej fik chancen før pausen – dog uden for alvor at gøre sig bemærket. Sidstnævnte leverede dog en nydelig scoring, da hun ved et hurtigt opgiverkast flåede tjekkernes forsvar op som en dåseåbner og bankede bolden i mål.

Danmark og Tjekkiet mødte hinanden for første gang i 1995, og siden da er det blevet til ni danske sejre i træk. Selvom tjekkerne råder over Champions Leagues topscorer i bagspilleren Iveta Luzumová, er der kvalitetsforskel på de to hold. Det kom også til udtryk i begyndelsen af anden halvleg.

Værterne fik ellers udlignet til 16-16 efter en række danske afbrændere personificeret i Fie Woller, men så strammede danskerne grebet. Fem scoringer i træk – og fornyet afstand på måltavlen.

Ganske forståeligt knyttede Klavs Bruun Jørgensen næven ud mod sit mandskab. Han var glad. Den defensive indsats var af nemlig højeste klasse i det første kvarter i anden halvleg.

Blå bog, kagemand og kikset banner: Kvindelandsholdet er på vej - men hvor går rejsen egentlig hen? Klavs Bruun Jørgensen var mandag samlet med kvindelandsholdet for første gang siden VM i december. Specielt ét ord blev nævnt igen og igen.

Den fine, danske bredde, som landstræneren har ytret sin tilfredshed med, viste sig også fra sin gode side i Plzen onsdag aften. Sarah Iversen leverede eksempelvis et flot indhop, og da stortalentet Mette Tranborg fik rødt kort efter tre udvisninger, kunne landstræneren blot vende blikket mod sin bænk og vælge mellem kompetente folk som Louise Burgaard og Line Jørgensen. Det er kvalitet.

Sejren blev kørt sikkert hjem, og dermed har Danmark vundet 10 gange i træk over tjekkerne. På lørdag mødes de to hold igen i Ceres Arena i Aarhus.