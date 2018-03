Det er slut med at stå i spidsen for den rumænske topklub CSM Bucuresti for danske Helle Thomsens vedkommende.

Fredag blev den 47-årige danske håndboldtræner fyret i den rumænske klub. Det bekræfter hun over for TV2 Sport.

- Ja, det er rigtig nok. Jeg vidste det allerede inden vores kamp i dag, at jeg var fyret, siger Helle Thomsen.