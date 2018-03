Landstræner om Grigel-erstatning: Hun kan noget andet

Når de danske håndboldkvinder senere i marts møder Tjekkiet i to EM-kvalifikationskampe, bliver det uden playmakerprofilen Lotte Grigel, der har meldt afbud grundet en skade i foden.

I stedet er 23-årige Nadia Offendal fra Odense Håndbold blevet en del af truppen. Hun har scoret 63 mål i denne sæson i kvindeligaen og lavet 28 oplæg.

Ifølge landstræner Klavs Bruun Jørgensen er der tale om en spiller, der har nogle forcer i det offensive spil.

»Jeg har valgt at tage Nadia med, fordi hun er en spændende spiller. Hun har nogle andre kompetencer, og så er hun god i duelspillet. Når Odense Håndbold har spillet syv mod seks, har hun været god, og det tror jeg sagtens, vi kan få brug for,« siger Klavs Bruun Jørgensen og pointerer, at flere spillere kan spille pladsen som playmaker.

»Fraværet af Lotte Grigel betyder selvfølgelig, at den playmaker, vi brugte mest under VM ikke er med. Og det er klart, at jo færre skader, jo bedre. Men jeg synes, at der er flere, der kan spille playmaker. Vi har spillere som Mie Højlund, Stine Jørgensen, Kristina Jørgensen og så har vi Mia Rej, der har gjort det rigtig, rigtig fint for København Håndbold i denne sæson,« siger Klavs Bruun Jørgensen.

Landsholdet spiller mod Tjekkiet onsdag d. 21 marts på udebane og på hjemmebane tre dage efter. Landstræneren mener tjekkerne er et hårdtkæmpende hold, som Danmark dog er bedre end på papiret.

»Tjekkiet er et glimrende hold, men som jeg dog synes, vi umiddelbart er bedre end. De har klaret sig fint de sidste to slutrunder. De er ikke specielt organiserede, men de bliver ved med at kæmpe selv om de er bagud. Så det er et hold, man ikke skal afskrive,« siger Klavs Bruun Jørgensen.