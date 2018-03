Ribe-Esbjerg-profil: Vi kan ikke længere tåle at tabe

Hvis Ribe-Esbjerg skal gøre sig forhåbninger om at slutte blandt de otte øverste hold i 888 Ligaen og dermed sikre en plads i slutspillet, er der ikke råd til nederlag i grundspillets sidste fire kampe.

Det siger Ribe-Esbjerg-fløjen Rasmus Nielsen, der blev delt topscorer for sit hold med seks mål i onsdagens 27-30-nederlag til BSV.

I de sidste fire kampe møder Ribe-Esbjerg først Nordsjælland Håndbold og KIF Kolding København, der akkurat ligger på den rigtige side af slutspilsstregen. Dernæst venter kampe mod bundholdene Sønderjyske og Tønder.

- Jeg er stadigvæk optimistisk, men alle kampe er svære for os lige nu. Vi har ikke kontinuerligt spillet godt på noget tidspunkt i den her sæson, og nu er vi nået dertil, hvor vi ikke kan tåle at tabe flere kampe, hvis vi skal i slutspillet, siger han.

Aktuelt er der fire point op til den rigtige side af slutspilsstregen.

Onsdagens nederlag til BSV var meget symptomatisk for Ribe-Esbjergs sæson. Holdet var med til 24-24, men i slutfasen kostede tekniske fejl dyrt.

Det står i stærk kontrast til sidste forår. Holdet kneb sig med i slutspillet og begyndte siden at overraske med en række tætte sejre, hvilket udløste en uventet plads i DM-semifinalerne.

- I år har vi mere stolpe ud end stolpe ind. Lige pt. taber vi alle tætte kampe, og det er ærgerligt. Man kan jo også se, at vores målscore er i plus, selv om vi ligger nummer 10.

BSV sejrede og sendte Ribe-Esbjerg langt fra slutspillet

- I sidste sæson vandt vi de tætte kampe til sidst, og i år taber vi alt, der er tæt, og det ser jo ud til at blive afgørende for, hvor vi ender, siger Rasmus Nielsen.

De fem hold, som ender fra 9.-13.-pladsen, skal spille om at undgå nedrykning.

- Det har vi ikke fokus på nu. Lige nu må vi give alt for at komme i slutspillet, og så må vi forholde os til nedrykningsspillet, hvis vi ender der, siger Rasmus Nielsen.

Ribe-Esbjerg har tabt tre kampe i træk.