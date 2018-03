Aalborg lukkede CL ned med nederlag til danskerklub

Aalborg Håndbold kan fokusere fuldt ud på den hjemlige liga, efter at de nordjyske håndboldherrer søndag sagde farvel til Champions League.

Det skete med et nederlag hjemme til tyske Flensburg-Handewitt, som tog fra Aalborg med en sejr på 31-24.

Aalborg var allerede inden opgøret sikker på, at det var slut i turneringen efter gruppespillet, og derfor var det primært æren, der blev kæmpet for.

Nederlaget betyder, at Aalborg slutter sidst i gruppen med fem point for de 14 kampe i Champions League, hvor det er blevet til sejre over Celje og Veszprem.

Flensburg-Handewitt slutter på tredjepladsen med 18 point ligesom Veszprem, der er bedre indbyrdes i de to opgør mod tyskerne.

Mens Veszprem i ottendedelsfinalen møder Skjern, er det stadig ikke afklaret, hvem Flensburg-Handewitt møder videre i turneringen.

Danske håndboldmestre har ny træner på plads

Flensburg-Handewitt gik til pause foran 15-11, og tyskerne var i kontrol i opgøret.

Rasmus Lauge scorede fem gange for gæsterne, hvor Holger Glandorf blev topscorer med seks mål.

Henrik Toft Hansen leverede også fem scoringer, mens Lasse Svan og Thomas Mogensen scorede tre mål hver.

Målmanden Kevin Møller leverede en enkelt scoring i kampen for udeholdet.

Martin Larsen og Tobias Ellebæk scorede begge seks gange for Aalborg.