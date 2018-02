Danske håndboldmestre skal på trænerjagt

Han forlængede sin kontrakt i efteråret, men han kommer ikke til at fuldføre den.

Cheftræneren Aron Kristjánsson har noget overraskende opsagt sin kontrakt hos Aalborg Håndbold.

Af private årsager flytter cheftræneren og familien tilbage til Island, når sæsonen er færdigspillet. Det oplyser mesterklubben.

»Vi har kendt til situationen i 14 dage. Aron og familien har truffet beslutningen, og det respekterer vi,« siger Aalborg Håndbolds direktør Jan Larsen, der ikke ønsker at kommentere yderligere på det private aspekt.

»Det er hamrende ærgerligt og en træls situation. Vi ville gerne fortsætte, det ville begge parter, men sådan skulle det ikke være. Omstændighederne ville det anderledes, og det har vi respekt for. Sådan er det nogle gange i denne verden,« siger han og fortsætter:

»Nu skal vi finde ud af, hvad der skal ske. Da vi fik beskeden fra Aron, stod vi med syv kampe på kort tid. Det var lidt kaotisk det hele, men vi har en række emner, og vi er ved at finde en løsning. Vi har en ny træner om forholdsvis kort tid,« siger han.

Kunne man forestille sig, at det var jeres nuværende assistenttræner Stefan Madsen, der tager over?

»Jeg vil ikke kommentere på, hvem vi kigger på som nye emner,« siger Jan Larsen.

Aron Kristjánsson siger ifølge klubbens hjemmesiden, at det ikke har været en nem beslutning at anmode om at få sin kontrakt ophævet et år inden dets udløb.

»Jeg har haft en fantastisk tid i Aalborg. På den anden side er det familien, der kommer i første række, og jeg er glad for at være kommet til enighed med klubben,« siger Aron Kristjansson.

Aalborg Håndbold ligger nummer fem i ligaen og røg i weekenden ud af Champions League.