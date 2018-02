TTH-træner om sløjt 2018: Vi har et mentalt problem

Et overraskende godt efterår har skabt et åg af forventninger, som TTH Holstebros håndboldkvinder ikke er i stand til at bære.

Sådan lyder forklaringen fra holdets træner, Pether Krautmeyer, efter afklapsningen på 23-36 mod Viborg onsdag aften.

TTH har blot scoret tre point i otte kampe efter årsskiftet, og den slutspilsplads, der før jul så sikker ud, hænger efterhånden i en tynd tråd.

- Før jul var vi et hold, der hele tiden jagtede en overraskelse. Nu skal vi forsvare slutspilspositionen, og det er en stor byrde for os at bære på.

- Vi spiller krampagtigt, holder ikke aftalerne, brænder chancerne, når vi kommer til dem, og dækker skidt op. Det ser rigtig, rigtig dårligt ud lige nu, lyder det fra Krautmeyer.

Døren til TTH's omklædningsrum var lukket i lang tid efter kampen mod viborgenserne. Der var meget, der skulle tales igennem efter lussingen, der kom fire dage efter choknederlaget til bundproppen Ajax.

- Vi havde rigtig meget at tale om. Det er helt klart et mentalt spørgsmål. Hver gang vi vandt før jul, var folk overraskede. Nu forventer folk - og det gør vi også selv - at vi er gode, og det har givet en mental blokering.

- Når man så laver fejl, er det nemt at kigge på sig selv og synes, at man ikke er specielt god. Vi er meget glade for, at vi kan nå en slutspilsplads, men den er meget tung at bære, siger Pether Krautmeyer om situationen lige nu.

Hans hold er lige akkurat på den ottendeplads, der giver sidste billet til slutspillet.

Men der er kun et point ned til Randers, som er nærmeste trussel i tabellen. Randers møder FC Midtjylland torsdag, og derefter har de to hold tre kampe tilbage af grundspillet.

- Nu skal vi videre. Vi skal smide den 35 kilo tunge sten, vi har på ryggen og tænke på, at vi skal overraske igen og ikke bare forsvare. Det bliver udgangspunktet til næste kamp, siger Pether Krautmeyer.