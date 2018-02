Fra EM-skuffelse til guldtriumf: Landsholdsback har aldrig oplevet noget større i klubkarrieren

Søndag den 28. januar sad Peter Balling på tribunen som reserve, da Danmark tabte bronzekampen til Frankrig ved EM i Kroatien.

En uge senere stod han med en paphat af guld og fadølsskum i mundvigen efter at have vundet sin første titel som senior efter pokalfinalesejren over GOG.

»Det er sindssygt svært at forstå, og det er en ret vild fornemmelse. Jeg skulle omstille mig hurtigt fra EM, men det gik godt takket været en masse dejlige gutter her i klubben. Denne oplevelse er det største og fedeste, jeg har oplevet som spiller, og jeg håber da på endnu større oplevelser fremover,« sagde Peter Balling.

Landsholdsbacken fortalte, at TTH-klubdirektør John Mikkelsen var helt rørt, da han efter guldtriumfen holdt en kort tale i vestjydernes omklædningsrum.

»Det forstår jeg godt, for han arbejder røven ud af bukserne for denne klub og dette projekt. At kunne vinde en titel på hjemmebane betyder alt for klubben,« sagde han og fortsatte:

»Men det er altså også for lige præcis dette, at jeg spiller håndbold. Det er for at få disse oplevelser sammen med gode holdkammerater. Endelig lykkedes det,« lød det.

På vej til sejrsskamlen har TTH blandt andet slået de forhenværende pokalvindere fra Skjern, sidste års DM-semifinalister fra Ribe-Esbjerg og ligaens øjeblikkelige toer fra GOG.

»Set over de tre kampe synes jeg, at det er en meget fortjent titel,« sagde han.