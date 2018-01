ZAGREB

Danmark var i forlænget spilletid i kampen om at nå EM-finalen, men tabte til sidst – og i stedet endte i det med, at landsholdet slet ikke fik noget med hjem fra slutrunden i Kroatien efter søndagens bronzekamp.

En hård skæbne, erkendte landstræneren efter nederlaget på tre mål til Frankrig.

»Jeg er selvfølgelig skuffet, men det var ikke i dag, at vi smed medaljen. Det var i fredags, hvor vi skulle have vundet over et svensk hold i den opstilling, men der må vi bare sige, at det var stolpe ind for dem og stolpe ud for os. Det er den kamp, jeg lige nu er mest skuffet over,« sagde han efter kampen.

»Vi er rigtig skuffede alle sammen over at blive nummer fire. Det var ikke det, vi satte næsen op efter før finaleweekenden,« sagde han.

Han pegede dog på, at modstanderen fra Frankrig er et »det bedste landshold i verden«, og det viste franskmændene søndag aften ved at spille noget »rigtig god håndbold« det meste af opgøret, lød det fra Nikolaj Jacobsen.

»Jeg kan ikke sætte en finger på mine spilleres indsats i dag. De prøvede det bedste, de har lært, og holdt hovedet højt,« sagde han.

EM 2018 i Kroatien er nu ovre for Danmark, som sluttede på fjerdepladsen efter fem sejre og tre nederlag i otte kampe.

»Der har været rigtig mange positive ting igennem turneringen. Vi har spillet noget rigtig godt angrebsspil i perioder, noget rigtig godt syv mod seks-spil og overtalsspil – og langt hen ad vejen har vi dækket godt op,« sagde han.

»Men vi skal blive dygtigere til at lægge parader, så vi kan give vores målmænd bedre arbejdsbetingelser, og kontrafasen er også et fokuspunkt,« sagde han.

Nederlaget i bronzekampen var Danmarks femte nederlag i en kamp om tredjepladsen siden 1978. Fire kampe er blevet vundet – senest i 2007 over netop Frankrig.