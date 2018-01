Mikkel Hansen smågriner af stor bøde efter påstået skub: »Det er lidt pinligt«

ZAGREB

Dansk Håndbold Forbund (DHF) har fået en bøde på 4.000 euro svarende til 30.000 kr. for en episode, der fandt sted i pausen af fredagens semifinalekamp mod Sverige.

Det bekræfter DHF’s sportschef Morten Henriksen.

De danske spillere blev ifølge sportschefen ikke anvist om, hvilken vej de skulle gå ud af hallen i pausen på vej til omklædningsrummet. Spillerne gik den ”forkerte” vej ifølge det Europæiske Håndbold Forbund (EHF), og her opstod der ifølge EHF problemer.

»Det var en påstand om, at der skulle have været råb og skub. Det blev påstået, at Mikkel Hansen skubbede. Det er ikke sandt, og derfor har vi appelleret bøden,« siger Morten Henriksen.

Han stiller sig undrende og uforstående over for bøden.

»Det gør mig ondt på håndboldsportens vegne, når man ser på nogle af de andre bøder, der er givet ud. I den henseende er det svært at forstå,« siger han med henvisning til Kroatiens landstræner, Lino Cervar, som fik en bøde på 3.000 euro for at træde ind på banen og hive fat i Hvideruslands Artur Karvatski.

Hovedpersonen Mikkel Hansen har naturligvis en anden oplevelse af situationen, og han har kun en mild latter tilovers for EHF, der påstår, at han skubbede til en official.

»Der var selvfølgelig lidt problemer med, hvor vi skulle ud henne. Jeg gik ud, hvor jeg kom ind, hvilket giver mening, for det er der omklædningsrummet er. Det kan godt være, at der stod en dame foran, men jeg har hverken skubbet til hende eller noget som helst,« siger han.

Stjernespilleren fra PSG henviser også til Kroatiens landstræner.

»Det er en lille smule pinligt at læse, at vi har fået en bøde, der er dobbelt op i forhold til, hvad der koster at hive en modstander i trøjen. Det sætter vel det hele lidt i perspektiv,« siger han.

»Jeg ved ikke, om EHF har brug for at tjene penge, efter at de har tabt en masse på de manglende semifinalebilletter,« siger han.

Mikkel Hansen og holdkammeraterne fra Danmark er nu færdige ved EM efter søndagens nederlag til Frankrig i bronzekampen.