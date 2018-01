EM-karakterbog: Kometen dumper og playmakeren topper

VARAZDIN

Her er Jyllands-Postens karakterer til de danske spillere efter kampen mod Sverige på skalaen fra 0 til 10.

Niklas Landin 2

Begyndte igen skidt og blev skiftet ud i første halvleg. Havde en god periode lige efter pausen, men faldt i niveau. En skuffende præstation. 21 i redningsprocent.

Jannick Green 2

Det var heller ikke meget bedre. Ligesom Landin havde han svære arbejdsbetingelser bag et dårligt forsvar. 28 i redningsprocent.

Skuffet landstræner: Det var en stor chance for en EM-finale

Casper U. Mortensen 2

Ingen afslutninger og ingen aktioner. Var helt anonym i sine lidt over 20 minutter på banen.

Magnus Landin: 0

En svær turnering for den unge fløjkomet, der mod Sverige oplevede den største nedtur. Fæle og afgørende afbrændere. Fire misbrugte forsøg.

Mikkel Hansen 7

Store defensive vanskeligheder, men 12 mål i en semifinale er flot. Havde kampens vigtigste og flotteste aflevering. Stensikker på straffe.

Mads Mensah 4

Som alle andre var han i vanskeligheder i forsvaret. Løste sine minutter i angrebet fint med et enkelt mål på et forsøg.

Lauge efter sur EM-nedtur: Forsvaret tabte kampen

Rasmus Lauge 8

Danmarks bedste spiller. Havde også sine udfordringer i forsvaret, men knoklede som markens kaptajn. Han blev ved og ved og ved. Stort drive. 11 mål på 15 forsøg.

Morten Olsen: 4

Han begyndte som højre back, men bød ind med alt for lidt. Spillede sidelæns og var for ufarlig i første halvleg. Blev bedre efter pausen. Tre mål på syv skud.

Lasse Svan Hansen: 6

Lidt for mange afbrændere - heraf en fra spids. Laver fem på otte forsøg. Stod bag kampens vigtigste mål i sidste sekund.

Fløjens vilde mål hjalp ikke: Troede jeg havde reddet os

Henrik Toft Hansen 2

Fik slet ikke organiseret forsvaret sammen med storebroderen. Havde det svært, men alligevel fik lang snor. Brændte sin ene store chance.

René Toft Hansen 2

Ankermanden var presset. Han formåede slet ikke skabe den trygge base i forsvaret som tidligere i turneringen. Skidt indsats.

Anders Zachariassen 2

Kom på banen i første halvleg for at rette op på det defensive kaos. Det lykkedes slet ikke. Der blev lavet mål omkring ham i stort set al den tid, han var på banen. To mål på to forsøg trækker lidt op.



Peter Balling UB

Michael Damgaard UB

Henrik Møllgaard UB

Hans Lindberg UB