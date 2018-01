Spørgsmålene svæver om Danmarks to nøglemodstandere, Spanien og Ungarn.

Der er mange ubekendte i gruppe C, hvor et tysk landshold i forandring må påtage sig favoritrollen.

Gruppe C:

Her er Danmarks startopstilling mod Sverige: Niklas Landin - Casper U. Mortensen, Mikkel Hansen, Rasmus Lauge, Morten Olsen, Lasse Svan, Henrik Toft Hansen.

Truppens anden målmand, Jannick Green, har foreløbig gjort et bedre indtryk i turneringen og sidder klar på udskiftningsbænken i det skandinaviske EM-brag.

Til gengæld har han gode minder fra sit sidste møde med det svenske landshold. I VM-kampen i Paris for et år siden var Landin med en pragtpræstation manden bag en spinkel dansk sejr på 27-25.

