ZAGREB

»Det er selvfølgelig mega surt lige nu.«

Ansigtsudtrykket hos landstræner Nikolaj Jacobsen var ikke til at tage fejl af efter semifinalenederlaget til Sverige.

»Som jeg har sagt til spillerne, så tager vi hjem nu og er skuffede i dag, for vi havde en stor chance for at komme i finalen. Men den udnyttede vi desværre ikke. Så er der en kamp på søndag, og den vil vi forsøge at vinde,« sagde han efter svenskerskuffelsen med henvisning til bronzekampen mod Frankrig på søndag.

Dansk gulddrøm glippede i dramatisk nabostrid

Danmark formåede ifølge landstræneren aldrig at finde det forsvar, der var stabilt i en længere periode, og derfor hang man efter i hele kampen. Samtidig var målmandsduellen også afgørende, lød det fra Jacobsen.

»Forsvaret formåede ikke at hjælpe målmændene godt nok, og målmændene formåede ikke at hjælpe forsvaret,« sagde han.

Mikkel Hansen: Sveriges reserver overraskede os

»Når man taber 20-11 i redninger, så er det meget sjældent, at man vinder en håndboldkamp. Det er derfor, at man siger, at målmændene er det halve af holdet. Det viste Palicka (svensk målmand red.) i dag,« lød det fra landstræneren.

Er du skuffet over dine målmænd?

»Jeg er skuffet over vores defensiv, og det hænger også sammen med målmændene.«

Darko Bandic

Skuffet landstræner: Det var en stor chance for en EM-finale

Han havde ikke umiddelbart ikke en forklaring på, hvorfor at det fredag aften og i hele turneringen ikke er lykkedes for en af holdets nøglespillere, anfører Niklas Landin, at ramme sit vanlige høje niveau.

»Det kan godt være, at Niklas har nogle tanker derhjemme, det skal jeg ikke kunne sige. Det er aldrig rigtig blevet Niklas’ turnering, det må vi erkende,« sagde han.

Lauge efter sur EM-nedtur: Forsvaret tabte kampen

Føler du, det er en fiasko ikke at nå finalen mod et afbudsramt svensk hold?

»Nej. Så kan man skrive, hvad man vil. Jeg har rost spillerne for at kæmpe og tro på det. Man må også bare sige, at Sverige spillede en rigtig god kamp. Mange spillere præsterede på et meget højt niveau. Så ved jeg godt, at alle vil sige, at vi på papiret er et bedre hold end Sverige, men alle semifinaler…,« sagde landstræneren og afbrød sig selv:

»Jeg hørte også Karabatic (fransk profil red.) udtale, at der ikke er en favorit i en semifinale. Det synes jeg også begge kampe viste i dag,« sagde Nikolaj Jacobsen.

Mens Danmark skal spille bronzekamp mod Nikola Karabatic og verdensmestrene fra Frankrig, skal Sverige og Spanien møde hinanden i EM-finalen.