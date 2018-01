Tjekkisk uafgjort hjalp Danmark videre som nummer et

Det danske håndboldlandshold er sikker på at slutte på førstepladsen i mellemrundegruppen ved EM, uanset hvordan det går i kampen mod Makedonien senere onsdag.

Det er en realitet, efter at Tjekkiet spillede uafgjort 26-26 med Slovenien i en kamp mellem to dødtrætte hold.

Dermed kan kun Spanien og Tyskland nå op på samme pointtal som Danmark, og danskerne er bedst i indbyrdes opgør mod dem begge.

Tjekkiet og Slovenien ødelagde med pointdelingen til gengæld hinandens spinkle mulighed for at avancere til medaljekampene.

De tjekkiske spillere havde kun haft 16 timers pause efter det opslidende drama mod Makedonien, men alligevel var det overraskelsesmændene fra Prag og omegn, der var mest vågne fra start.

Slovenerne var bemærkelsesværdigt sløve i optrækket, og den tjekkiske målmand Tomas Mrkva begyndte kampen som en ren verdensmester.

Det hårde program var dog ikke gået sporløst hen over de tjekkiske spillere. Den unge skytte Stanislav Kaspárek hev desperat efter vejret efter få minutters spil og begyndte kort efter at kigge længselsfuldt ud mod bænken.

Måske var det også god, gammeldags træthed, der var årsag til, at tjekkerne tacklede så klodset og ureglementeret, at de modtog to røde kort før pausen.

Den slags kan blive dyrt på et hold, der i forvejen er i energiunderskud, og langsomt begyndte slovenerne at hale ind.

Trods klare føringer undervejs måtte Tjekkiet nøjes med en pauseføring på 12-11, og det havde været helt lige, hvis ikke Mrkva havde brilleret med sin 13. redning i halvlegens sidste sekunder.

Tjekkiet kom også foran 20-16 efter pausen, men så løb holdet tør for kræfter, og slovenerne overtog styringen.

Vid Kavtinic fik endelig held med sine afslutninger, og i målet kunne Tomas Mrkva forståeligt nok ikke helt holde samme tårnhøje niveau som før pausen.

Alligevel sled Tjekkiet sig til en sejrschance til allersidst, men Kasparek tordnede bolden på overliggeren og smed sig på gulvet af ærgrelse.

Senere onsdag afgør Tyskland og Spanien, hvem der følger med Danmark i semifinalen.