Det skulle have været det sidste bump på vejen mod en EM-semifinale, men sådan bliver det ikke.

Mellemrunden pulje 2 1. Danmark - 6 point

2. Spanien - 4 point

3. Tyskland - 4 point

4. Tjekkiet - 4 point

5. Slovenien - 3 point

6. Makedonien - 3 point Der resterer én runde. De to bedste hold går i semifinalen. Ved pointlighed er det indbyrdes kampe, der tæller. Her er Danmark bedre end Spanien, Tyskland og Slovenien.

Slovenien slog Spanien, og Tjekkiet besejrede Makedonien efter et drama med et straffekast efter tid.

Dermed er Danmark klar til EM-semifinalen på fredag, hvilket var holdets målsætning inden turneringen.

»Vi glæder os over at være kommet i EM-semifinalen, og vi ser frem til at være tilbage i finaleweekenden ved et stort mesterskab,« siger Nikolaj Jacobsen i en udtalelse fra Dansk Håndbold Forbund.

Danmarks kamp mod Makedonien bliver i stedet en kamp for førstepladsen i puljen.

Hvis danskerne får et uafgjort resultat eller en sejr, er førstepladsen sikret, og det betyder efter al sandsynlighed, at holdet undgår Frankrig i EM-semifinalen.

JP i Kroatien: Sådan er skadessituationen før den sidste kamp i mellemrunden

En dansk førsteplads kan dog også sikres, hvis det ikke lykkes for Tjekkiet er besejre Slovenien.

Efter dagens resultater er der en vis sandsynlighed for, at landstrænerteamet vælger at spare profiler i morgendagens kamp - eksempelvis René Toft Hansen. Det kunne åbne for spilletid til Henrik Møllgaard, der stort set ikke har været på banen i turneringen.

EM-semifinalen spilles fredag aften i Zagreb, men først gælder det altså Danmarks kamp mod Makedonien onsdag aften kl. 18.15.