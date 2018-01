Kroatiske EM-værter tog sejr over Norge i mellemrunden

Spørgsmålene svæver om Danmarks to nøglemodstandere, Spanien og Ungarn.

Der er mange ubekendte i gruppe C, hvor et tysk landshold i forandring må påtage sig favoritrollen.

Gruppe C:

De to resterende lande i gruppen er Hviderusland og Serbien, der begge har nul point.

Sverige har ligesom Norge fire point, så der er lagt op til et dramatisk opgør, når de to nordiske lande tørner sammen.

Den 22-årige norske stjerne og Paris Saint-Germain-spiller Sander Sagosen bragede syv mål i kassen og blev kampens topscorer, men det var ikke nok til at tage sejren over kroaterne, der førte fra start til slut.

Sejren betyder, at EM-værterne fra Kroatien nu har seks point i mellemrunden sammen med Frankrig, der fører gruppen.

Kroatien vandt lørdag 32-28 over Norge ved EM i håndbold.

