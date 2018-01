Mikkel Hansen fik pauser: Reserven Damgaard greb chancen

Mikkel Hansen tilbragte solide perioder på udskiftningsbænken, da Danmark besejrede Slovenien 31-28 ved EM fredag aften.

Både Hansen og landstræner Nikolaj Jacobsen forsikrer dog, at der ikke er noget fysisk i vejen med Paris-stjernen. Hansens pause var blot et udslag af, at spillet fungerede udmærket uden ham.

- Vi havde lidt svært ved at få skudt udefra, fordi det var nogle ordentlige drenge, der stod derinde, siger landstræner Nikolaj Jacobsen.

- Derfor ville jeg se, om Michael Damgaard i stedet kunne vinde nogle mand-mod-mand-dueller, og det kunne han.

- Det var en kærkommen lejlighed til at give Mikkel lidt pause, så han kan holde til en forhåbentlig lang turnering, siger landstræneren.

Mikkel Hansen selv udtrykker forståelse for, at han "kun" spillede 36 minutter af den hårde og forrygende underholdende kamp.

- Michael kom ind og spillede fint, og når han gør det, skal man også bruge ham i nogle situationer. Vi fik sat ham fint op til det, han er dygtig til.

- Det var dejligt at se, at alle, der kom på banen, kom ind og bidrog med noget. Uanset om det var den ene eller den anden. Det er vigtigt, når man spiller sådan en lang turnering, siger Mikkel Hansen.

Danmark har efter sejren nu fire point i mellemrunden ligesom Tyskland, der er næste modstander på søndag.