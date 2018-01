EM-karakterbog: Vicekaptajnen svævede, mens kometen blev pillet ud

VARAZDIN

Her er Jyllands-Postens karakterer til de danske spillere efter kampen mod Tjekkiet på skalaen fra 0 til 10.

Niklas Landin 7

Anføreren spillede en god kamp. At slutte på 37 procent er altså glimrende i en vital EM-kamp, men forventningerne til ham er kæmpe store, og han er stadig ikke helt oppe at ringe.

Jannick Green 5

Fik chancen fra start i en vigtig slutrundekamp. Det er længe siden. Han kunne dog ikke fastholde sit høje EM-niveau. Blev dog også solgt af sit forsvar indimellem. Fire redninger på 17 afslutninger.

Casper U. Mortensen 8

Kom på banen efter et kvarter og greb chancen. Bortset fra en svipser i en kontrachance var det klasse af Mortensen. Seks mål på syv.

Magnus Landin 1

Den var ikke helt god for det unge megatalent. Trods fint forsvarsspil på sin back blev han fortjent skiftet ud efter to store afbrændere og en tabt bold.

Mikkel Hansen 7

Hvilket overblik og hvilken spilforståelse. Det var ikke Hansens bedste kamp, men han var sublim til at fordele boldene - især til fløjene. To mål på fem forsøg inklusiv et brændt straffekast.

Michael Damgaard 4

Han indledte med en sjov rolle som indskifter på den hurtige midte. Fik omkring ti minutter på banen og fik scoret på en ud af fire.

Mads Mensah 4

Bagspilleren ligner stadig ikke den bagspiller, man kender. Fik lidt mere spilletid og gjorde det fint uden at være prangende. Et stykke vej til topniveauet. Brændte sit ene skud.

Rasmus Lauge 8

Masser af fart, bevægelighed og vilje igen fra Lauge, der scorede fire på seks. En flot kamp. Viser igen-igen at han er ret så spilintelligent. Mange gode assists - også til fløjene.

Peter Balling 5

Han gentog ikke onsdagens præstation, men leverede en okay indsats. Satte fart i spillet og tog sine chance. Spildprocenten var for høj. To mål på seks forsøg.

Lasse Svan Hansen 9

Det er kun et par afbrændere, der holder ham fra topkarakter. Flot, flot kamp af viceanføreren, der scorede 11 mål på 15 forsøg.

Henrik Toft Hansen 7

Er igen sikker i sine offensive aktioner med gode ryk og to mål på ligeså mange forsøg. Var indimellem udfordret i sit duelspil i forsvaret.

René Toft Hansen 6

Han er manden, der binder det sammen med sin styrke og rutine. Så dog ligesom sin bror lidt skidt ud i visse perioder over for hurtige Zarabec. Et mål fra midten i tomt mål og to udvisninger.

Anders Zachariassen 5

Var igen tilbage i truppen og spillede omkring et kvarter. God bevægelighed som altid. Scorede på sin ene chance.



Morten Olsen UB

Hans Lindberg UB

Henrik Møllgaard UB