Norges anfører kritiserer timing i sag om private fotos

Norges håndboldlandshold for herrer skulle have haft fuld fokus på tirsdagens EM-opgør mod Østrig, men noget helt andet kom til at sætte dagsordenen i den norske trup.

Sagen om landsholdskollega Nora Mørks private billeder, der har floreret blandt spillerne på herrelandsholdet, blussede således op.

Det skete, da Mørk i et interview med VG kritiserede Norges Håndboldforbund for ikke at have taget ordentligt hånd om sagen.

DIF kritiserer det norske håndboldforbund i sag om deling af nøgenbilleder

Det blev et forstyrrende element for herrelandsholdet, mener anfører Bjarte Myrhol.

- Det er en meget trist personalesag med Nora. Vi synes, at den er meget ærgerlig. Men hele truppen synes også, at måden og tidspunktet, den kom ud på, var meget uheldig, siger Myrhol til nyhedsbureauet NTB onsdag.

- Det første, jeg gjorde, var at ringe til Nora for at fortælle mit synspunkt. Vi er uenige om tidspunktet, det kom ud på. Vi skulle ud og spille en vind- eller forsvind-kamp, argumenterer Skjern-spilleren.

Årsagen, til at private billeder af Nora Mørk har floreret, er, at hendes telefon er blevet hacket.

Norsk håndboldstjerne føler sig svigtet og truer med at stoppe

Billederne nåede herrelandsholdet allerede i oktober, og Mørk mener ikke, at håndboldforbundet har gjort tilstrækkeligt for at støtte hende. Derfor overvejer hun nu sin fremtid på landsholdet.

Myrhol bekræfter, at billederne nåede herrelandsholdet under Golden League i oktober, men han forsikrer samtidig om, at herrespillerne behandlede billederne og Mørk med respekt.

- Det var vores spillere, der kontaktede Nora og fortalte, at hendes telefon var blevet hacket. Det gjorde vi for at støtte Nora. Så gik der en lang periode, inden sagen blussede op igen op til jul.

- Det er vigtigt at fortælle, at vi ikke sendte billederne rundt og grinede i omklædningsrummet.

- Men når man får et billede på sin telefon, mens man sidder i omklædningsrummet, og det er første gang, det sker, så er det naturligt, at der bliver snakket om det, siger Myrhol.

Efterfølgende har Mørk gentaget, at hun mener, at håndboldforbundet skulle have taget affære i begyndelsen af november.

- Jeg beder om forståelse for, at jeg ikke har kunnet kontrollere timingen og har været fanget blandt mænd i håndboldledelsen, som ikke har bidraget, lyder det fra Mørk.

Trods sagens opblussen lykkedes det for Norges håndboldherrer at slå Østrig med 39-28 og bane sig vej til mellemrunden.