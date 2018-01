Sverige bankede de kroatiske EM-værter og sendte Island hjem

Spørgsmålene svæver om Danmarks to nøglemodstandere, Spanien og Ungarn.

Der er mange ubekendte i gruppe C, hvor et tysk landshold i forandring må påtage sig favoritrollen.

Gruppe C:

Kroatien og Norge har to point med videre til mellemrunden, mens Serbien og Hviderusland starter mellemrunden uden point.

Næste opgave for Sverige bliver på lørdag, hvor den første modstander, Frankrig, venter i mellemrunden, hvor gruppe A og B smeltes sammen. Franskmændene, der vandt gruppe B, har ligesom Sverige fire point med videre.

Det svenske åbningsnederlag i den første gruppekamp mod Island får ingen betydning for Sverige, da sejren over Kroatien sender øboerne fra Nordatlanten hjem med en sidsteplads i gruppe A.

Alt flaskede sig tirsdag aften for Sveriges håndboldherrer.

De svenske håndboldherrer spillede sig i mellemrunden med sikker sejr over Kroatien. Island er ude af EM.

