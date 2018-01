MURSKO SCRDISCE

Det skete både i Norge i 2008, i Serbien 2012 og i Brasilien i 2016. At det danske herrelandshold løb ind i modvind af forskellig karakter, men alligevel endte med at stå med guldet til sidst.

Sådan må det også gerne gå ved denne gang, hvis man spørger en af holdets mest rutinerede kræfter.

»Jeg har været med så mange gange og spillet så mange kampe, at jeg ved, at der indimellem kommer sådan en kamp. Vi vil altid gerne levere, men der sker udfald. En slutrunde er lang, og vi ved, der er plads til et nederlag. Lad os håbe, at det var det nederlag,« siger René Toft Hansen.

Forsvarskæmpen fra Roslev henviser naturligvis til mandagens gruppekamp mod Tjekkiet, hvor Danmark sensationelt måtte se sig besejret.

»Der er ingen af os, der er stolte af den kamp, og det vil heller ikke være til at bære, hvis den koster os en plads i finaleweekenden. Vi er ærgerlige, men for mig er kampen parkeret langt væk. Vi skal videre. Der er ikke tid til at ærgre sig,« siger René Toft Hansen.

Onsdag aften spiller Danmark en afgørende kamp mod Spanien. Her vil det blive afgjort, hvor mange point Toft Hansen og co. skal have med videre til mellemrunden.

»Vi er meget opsatte på at få revanche. Der er brug for en helt anden indstilling og gejst. Vi glæder os til, at vi vise, hvad vi kan,« siger han og zoomer ind på Spaniens stærke landshold.

»Det er et sindssygt stærkt kollektiv, som tit vinder på grund af et meget bevægeligt forsvar. Spanierne har en kontrafase, der er en af EM’s bedste,« siger han.

Danmark møder Spanien onsdag aften kl. 20.30.