Mikkel Hansen advarer mod tjekkerne: »Vi så, hvad der skete i weekenden«

VARAZDIN

»Selvfølgelig er det et hold, vi skal slå. Selvfølgelig er det det, men..«

Danmarks største stjerne Mikkel Hansen er fit og klar til landsholdets anden EM-kamp, der spilles i aften mod Tjekkiet, men bagspilleren vil ikke tale om at undervurdere gruppens dårligste hold.

EM-kamp Danmark møder Tjekkiet i aften kl. 20.30 i den anden kamp ved EM i Kroatien. Kampen vises direkte på TV 2. Læs kampreportage og reaktioner på jp.dk.

For selvom Tjekkiet fik høvl af Spanien i den første puljekamp – med hele 17 mål – er det ikke en afslappet dansk trup, der møder på arbejde i Varazdin.

»Vi så vist alle sammen, hvad der skete i kampen mellem Island og Sverige, ikke?« spørger Mikkel Hansen retorisk med henvisning til EM-overraskelsen i weekenden, hvor favoritterne fra Sverige tabte til Island efter at have været bagud med ti mål undervejs.

»Mange vil nok sige, at det var en ret stor overraskelse, men det er charmen ved turneringen. Man kan tabe til alle hold, man møder – også selvom modstanderen tabte med 17 mål i kampen forinden,« siger Mikkel Hansen.

»Jeg tror, det kan blive en svær kamp. Det er ikke let at møde et hold, der lige har fået tæv. De har masser at bevise og vil komme med 120 kilometer i timen. De vil bevise, de er bedre end det,« siger han.

PSG-spilleren understreger, at danskerne skal undgå samme nedtur som på anden spilledag i træningsturneringen Golden League tidligere på måneden. Her vandt Hansen og co. stort over Egypten i den første kamp for derefter at tabe til Norge.

»For os handler det om at slå tjekkerne og tanke selvtillid til senere i turneringen. Det handler om koncentration,« siger han.

Under søndagens danske træning var der både godt humør og masser af tænding. Lige fra Lindberg på den ene fløj til Landin på den anden blev der knoklet og gået til stålet – også med et fagligt højt niveau.

Det glæder Mikkel Hansen, der er fortrøstningsfuld på sit holds vegne.

»Vi har først og fremmest en masse dygtige spillere, som til hverdag spiller i forholdsvis store klubber og har store roller. Det betyder noget, når vi skal spille de hårde kampe,« siger Hansen og fortsætter:

»Derudover har vi dygtige trænere, som formår at sætte os i de situationer, hvor vi kan få vist vores kompetencer. Vi så mod Ungarn, at vi kan angribe på et højt niveau og flytte forsvaret derhen, hvor vi gerne vil have dem. Kan vi blive ved med det, ser det godt ud,« siger landsholdsprofilen.