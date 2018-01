EM-fløj forventer danske udskiftninger mod Tjekkiet

Det danske håndboldlandshold er klar favorit i EM-kampen mod Tjekkiet mandag aften, og kampen kan være en anledning til at give sædvanlige profiler længere pauser på bænken.

Fløjspilleren Lasse Svan forventer, at landstræner Nikolaj Jacobsen vil skifte ud undervejs og bruge nogle af de spillere, der ikke fik mulighed for at vise sig frem mod Ungarn i lørdags.

- Det tror jeg da bestemt. Vi vil rigtig gerne have alle mand i gang, og Nikolaj har jo udtaget folk, fordi han har en idé om, at de kan bidrage med noget.

- Jeg er sikker på, at vi får en masse spillere at se. Men de folk, der er på banen, de skal levere. Ellers bliver de taget ud igen. Sådan har han hele tiden sagt, at han vil gøre tingene, siger Lasse Svan.

To danske spillere - Niclas Kirkeløkke og Anders Zachariassen - sad på bænken i samtlige 60 minutter mod Ungarn.

Ved søndagens træning blev Kirkeløkke brugt flittigt i angrebsspillet, og meget tyder på, at GOG-backen er tiltænkt en mere aktiv rolle mod tjekkerne.

Der venter formentlig også en del spilletid til Michael Damgaard, så Mikkel Hansen kan skåne sit knæ, som stadig bliver kølet ned med store mængder is efter træning og kamp.

Muligheden for at spare kræfter hos nøglespillere afhænger selvsagt af, at danskerne har kontrol over kampen mod et tjekkisk hold, der indledte EM med et stort nederlag til Spanien.

- Vi vil gerne have et godt afsæt frem mod den sidste kamp mod Spanien. Det får vi ved at levere en god præstation, så vi stadig har en god fornemmelse af, at tingene fungerer.

- Vores fulde fokus er på, at vi skal ramme samme spændingsniveau som mod Ungarn. Gør vi det og leverer en solid indsats, så er jeg også sikker på, at vi vinder kampen, siger Lasse Svan.

Kampen mellem Danmark og Tjekkiet begynder klokken 20.30.